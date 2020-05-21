القاهرة - لايف ستايل
نشرت الراقصة جوهرة فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
الفيديو ترويجي لأغنيتها القادمة برفقة المطرب يونس مرسي وتحمل الأغنية اسم "مبقتش تحبني".
وعلقت على الفيديو قائلة: "مبقتش تحبني" هتلقوها في كل مكان من يوم 29 مايو قريبا جداااا".
ونال الفيديو إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:
مستنين الجديد
منورة دايمأ
احلي جوهرة
اكيد هتكون تحفة
من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".
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كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة تروج لأحدث أعمالها عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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