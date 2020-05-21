ابنة حسن مصطفى: "سبتنا من 5 سنين والحنين في القلب بيوجع"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت "نورا" ابنة الفنان حسن مصطفى، والفنانة ميمي جمال، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، كاريكاتير لوالدها النجم الراحل، إحياءً لذكرى رحيله الخامسة، والتي حلت منذ يومين.
وكتبت: "سبتنا من 5 سنين والحنين في القلب لسه بيوجع، الله يرحمك يا حبيبي".
النجم حسن مصطفى رحل عن عالمنا يوم 19 مايو 2015، بعد مسيرة فنية حافلة في المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "رأفت الهجان"، "مرجان أحمد مرجان"، وغيرها من الأعمال.
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