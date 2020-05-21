تراند اليوم : فنانة خليجية تفتح النار على "رامز جلال" بسبب "محيي إسماعيل": كله إلا كده

شنت الفنانة البحرينية شيماء سبت، هجومًا لاذعًا على حلقة الأمي من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي كان ضيفًا فيا الممثل محيي إسماعيل.

ونشرت سبت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورة من الحلقة، وعلقت قائلة: "اليوم ما ضحكنا... اليوم حزنا واعتصرنا ألم من هول ماحدث في البرنامج رامز مجنون رسمي، الليلة تحديدًا سقطة كبيرة ووصل البرنامج إلى انعدام وتجريد من الإنسانية، في أهم محطة عربية على مستوى العالم العربي كيف سمحتوا باللي صار في حلقة اليوم من المسؤل عن اختيار الضيوف".

وأضافت: "‫أنا ولا مرة خضت في أي موضوع له علاقة بمقالب رامز ودايمًا أقول إذا الموضوع متعلق بفنانين شباب براحتهم يمزحون مع بعض وهم متفقين ... لكن اللي صار اليوم مع الفنان القدير محيي الدين إسماعيل وهو كبير في السن 73 عامًا عيب وألف مرة عيب ياخي لو دافع مليون دولار له كيف يهون عليك هذا التعامل معه وين الاحترام إذا ما احترمته كفنان على الأقل احترم عمره اللي هو بعمر أبوك وما أظن أنك ترضى أن أبوك يتبهدل وينهان بهذة الطريقة أنت اليوم تعديت مرحلة المقالب إلى مرحلة عدم الأخلاق".

وتابعت قائلة: "كيف بكرة تربي أولادك يحترمونك اذا انت ما احترمت اللي اكبر منك عيب والله عيب، أتمنى إعادة حساباتك بضيوفك. .لأن كبار السن خط أحمر ماتتعداه".

وخلال الحلقة، أجبر رامز، إسماعيل على الانصياع لتعليماته تحت التهديد، بعد أن بدا الأخير في حالة من الرعب التي بدت في ردود فعله تجاه المقلب الذي تعرض له.