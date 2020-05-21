تراند اليوم : أغرب ما حدث أثناء تغسيل جثمان سعاد حسني (تفاصيل صادمة تكشفها شقيقتها)

أثار الإعلامي المصري مفيد فوزي موجة من الجدل، بعد تصريحاته عن سبب وفاة الفنانة سعاد حسني، خلال لقاءه مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وقال "فوزي" إن سبب وفاة "السندريلا" هو إدمانها على تناول المهدئات وأنها لم تُقتل منتحرة ،المر الذي أخرج شقيقتها جنجاه عبد المنعم المعروفة بـ جيجي حسني عن صمتها لترد على الإعلامي مفيد فوزي لتنفي مزاعمه في هذا الصدد.

وأعلنت جيجي حسني أن ما أورده مفيد عارٍ تمامًا من الصحة وعليه أن يتحرى الدقة فيما يصرح، وقالت في تصريحات صحفية "إن شقيقتها "سعاد" قُتلت قبل أن يتم إلقاؤها من شرفة منزلها الذي كانت تسكن فيه بالعاصمة البريطانية لندن، مبينة أن صديقتها "نادية" التي كانت تقيم معها في المنزل أكدت أن هناك دماء من سعاد حسني وجدت على مخدة سريرها. هو ما أدى لوفاتها.

وأوضحت شقيقة سعاد حسني، أن أسرة السندريلا، تابعت ما حدث بشأن جثمانها عقب تشريحه واتضح وجود آثار طعنة في الرأس وكسور في الساقين والذراعين، إضافة إلى تهتك في الجمجمة نتيجة طعنها بآلة حادة قبل إلقائها من المنزل، مؤكدةً أنها رأت كل هذا عند تغسيل جثمان شقيقتها الراحلة، مبدية دهشتها قائلة: "إزاي يبقى مفيهاش خدش بعد كل ده".

وأعادت شقيقة سعاد حسني تكذيب مفيد فوزي مرة أخرى في مسألة استشهاده بشقيقها بأن الجثمان كان سليمًا ولم يكن به خدش، قائلة إن شقيقها لم يخبر مفيد فوزي بمثل هذا الحديث، وأكدت أن علاقة مفيد فوزي بشقيقتها سعاد حسني توطدت خلال فترة زواجها من الفنان عبدالحليم حافظ فقط، ولم تعد بذات القوة عقب انفصالها عنه.

يذكر أن سعاد حسني رحلت عن عالمنا يوم 21 يونيو عام 2001 وقيل في تقرير الوفاة إنها توفيت منتحرة، إثر سقوطها من شرفة شقة في الطابق السادس من مبنى ستيوارت تاور في لندن وأثارت وقتها حادثة وفاتها جدلًا لم يهدأ حتى الآن وسط شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية.