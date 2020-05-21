تراند اليوم : فنان مصري يتعرض لحادث سير ويوجه رسالة تحذير

كشف الكاتب والشاعر المصري، أيمن بهجت قمر عن تفاصيل تعرضه لحادث سيارة.

وكتب قمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": موجها تحذيره للجميع، موضحًا أنه بسبب انشغاله بالنظر في هاتفه المحمول، تعرض لحادث مع سيارة كانت تقودها فتاة، أدى إلى تهشم السيارتين.

وقال قمر إنه يحمد على أن الحادث مر بسلام ولم يحدث شيء سوى تعرض السيارة للتلف.

وكان قمر أعلن قبل أسابيع اعتزاله كتابة الأغاني، على الرغم من مناشدة صديقه المقرب، المطرب الشهير عمرو دياب بالتراجع عن قراره.

ويعرض له في شهر رمضان مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، ‏وهدى ‏المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎