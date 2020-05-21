ميرنا وليد - بيروت - يصوّر الفنان اللبناني ​ناجي أسطا​ اليوم فيديو كليب أغنية لبنانية جديدة بعنوان "أقرب شخص" مع المخرج ​سعيد الماروق​ حسب ما علم موقع الخليج 365.

والاغنية من كلمات مازن ضاهر الحان فضل سليمان توزيع عمر صباغ .

والكليب يحمل فكرة جديدة بالنسبة لناجي تجمع البساطة بأسلوب جديد سيظهر بها ويصور الكليب اليوم في بيروت.

وكان قد أطلق أسطا أغنية جديدة من وحي الأجواء التي نعيشها مع تفشي وباء كورونا في لبنان والعالم وحيث يعيش الناس حالة من الحجر المنزلي وتنتشر حملات التوعية لدفع الناس نحو البقاء في البيت من خلال وسم "خليك بالبيت".

واستطاع أسطا أن يحول هذه الحملة الى أغنية بعنوان "خليك بالبيت" يحذر من خلالها المحبين عن خطورة التجوّل في هذه الفترة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا ما يجمع ناجي أسطا مع سعيد الماروق في بيروت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.