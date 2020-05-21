عباس أبو الحسن :"دي اسمها فجاجة شحاتين ومتاجرة"

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري ​عباس أبو الحسن​ عن غضبه من أحد الإعلانات التي تعرض في مصر والذي يخص مؤسسة خيرية تهدف لعلاج مرضى الحروق خاصة الأطفال، حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"احنا بنفهم والله ..إن ضحايا الحروق محتاجين مستشفي متخصص وربنا ما يوريها لحد .مش محتاج أبدا تورينا ٥٠٠ مرة في اليوم إعلان- حتي ولو رسوم متحركة - عن طفل بيتحرق في بيت مولع وأمه بتصرخ مش عارفه تنقذه ومعرفتوش لإنه إتشوه حتي لو النية الطيبة برضه مش عذر دي اسمها فجاجة شحاتين ومتاجرة".

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