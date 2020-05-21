"ماريا مرسيدس" لم تعد كما عرفتموها..شاهدوا كيف أصبحت بتسريحة شعرها الغريبة‎

ميرنا وليد - بيروت - لا شكّ في ان الفنانة المكسيكية ​تاليا​، تتمتع بشعبية عالية في جميع انحاء العالم، كما انها اشتهرت في الشرق الأوسط بعدّة مسلسلات حققت نجاحاً باهراً ومتابعة لافتة، ومنها: ​ماريا مرسيدس​، ​روزاليندا​ و​ماريا ابنة الحي​.

وفي إحدى منشوراتها فاجأت تاليا متابعيها، عبر حسابها الخاصّ على احد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشرها صورة تُظهرها بإطلالة جديدة، بالشعر الزهري.

الجدير ذكره ان الفنانة تاليا لاتزال تحرص على جمالها واناقتها، وقد حازت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على تألقها وتميّزها وجمالها.

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