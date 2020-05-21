"مبقتش تحبني" .. جوهرة تروج لأغنيتها مع يونس مرسي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الراقصة ​جوهرة​ فيديو جديد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ترويجاً لأغنيتها المنفردة المقبلة الى جانب الفنان المصري يونس مرسي وتحمل الأغنية اسم "مبقتش تحبني".

وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: "مبقتش تحبني" هتلقوها في كل مكان من يوم 29 أيار قريبا جداااا".

من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران" وأن كل ما تردد ليس إلا شائعات.

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