نادين نسيب نجيم تكشف ما يفرحها

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن فرحتها من التعليقات الإيجابية، التي تتلقاها من متابعيها ومحبيها، مشيرة الى أن هذه التعليقات تشعرها بقيمة المحبة والدعم الدائم لها، من جميع الذين يحبونها.

وكتبت نادين في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "كتير بفرح لما بشوف شو بتكتبولي بس الشعور يلي بحسوا بس تدعولي شعور ما بقدر اوصفه لانه الدعوة من حدا ما بعرفه شخصياً الها قيمة اكبر وكتير بتأثر فيني بحس حالي محاطة بصلواتكم ودعواتكم وين ما كنت شكراً وربنا يعطيكم على قد دعواتكم الي واكتر بحبكم".

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