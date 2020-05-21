تراند اليوم : علي الكنبة .. زوج غادة عبد الرازق يلتقط صورة لها بملابس المنزل – اتفرج

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق منذ أيام عن زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها “سلطانة المعز”.

ونشرت عبد الرازق اليوم أول صورة لها من تصوير زوجها هيثم داخل كواليس مسلسل “سلطانة المعز”، وذلك عبر حسابها على موقع الصور الشهير Instgram.

وكتبت غادة على الصورة:”تصوير هيثم زنيتا”

وكشفت غادة عبد الرازق أنها عقدت القران على هيثم زينتا في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “سلطانة المعز”، على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد.

وأضافت غادة عبد الرازق أنه بسبب انتشار فيروس كورونا سيقضيان شهر العسل في الجونة، بدلا من السفر خارج البلاد.

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يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عُرض في رمضان 2013، وعقدا القران وقتها وانفصلا بعدها.

‎”‎سلطانة المعز” من بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.