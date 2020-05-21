السبت او الاحد؟.. تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 10:05 صباحاً - مع قرب انتهاء شهر رمضان تترقب الأعين ظهور هلال الشهر الجديد لمعرفة متى ينتهي الصيام ويبدأ عيد الفطر بغرة شهر شوال.

وفي ليلة التاسع والعشرين من الشهر الهجري يكون الوقت المعين لرؤية هلال أي شهر قمري، وتكون رؤية الهلال دليلا على غرة الشهر الجديد في اليوم الذي يلي يوم الرؤية الشرعية.

هذا قد دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

أما فلكيا، فقد نشر “مركز الفلك الدولي” وهو مؤسسة مقرها أبوظبي تقريرا عن العيد فلكيا في عدد من الدول الإسلامية وجاء كالتالي:-

حيث أن شهر رمضان بدأ يوم الجمعة 24 إبريل/نيسان 2020 في معظم الدول الإسلامية، عليه يكون يوم الجمعة 22 مايو/أيار هو يوم 29 رمضان 1441 في معظم الدول الإسلامية.

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وفي حين أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 إبريل/نيسان وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم السبت 23 مايو، ومنها بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الأحد أو الإثنين.

فأما بالنسبة للدول التي سيكون يوم الجمعة 22 مايو/أيار هو يوم 29 رمضان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو/أيار.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 23 مايو/أيار، فإن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوربا وكندا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو/أيار أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الإثنين 25 مايو/أيار في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة.