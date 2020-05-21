شاهد.. هند القحطاني غاضبة من السخرية من ابنها معاذ: “الا عيالي”

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 10:05 صباحاً - عبرت الناشطة السعودية هند القحطاني عن انزعاجها من التعليقات الساخرة التي طالت ابنها معاذ بعد نشرها فيديو له.

ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو جديد قالت فيه: “يا الله شو علقتوا على معاذ ولدي حبيبي” وتابعت “أسألكم بالله الا عيالي”.

واضافت هند القحطاني: “من حسن الحظ اني ولادي ما يدخلون تويتر بصراحة انا ممتنة جدا للخالق انه عيالي ما يشوفون تعليقاتكم يا ناس حرام انا طقطقوا علي اجلدوني قطعوني عادي متعودة عليكم واسامحكم لكن الا اولادي”.

وعلقت هند القحطاني على السخرية من ملابس ابنها معاذ مؤكدة انها “براند” مشهورة في امريكا قائلة “حتى المشاهير يلبسون منه”.

يذكر ان هند القحطاني لديها ولدين وبنتين والولد الاكبر هو معاذ من مواليد 2003.