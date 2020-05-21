جيسون ديرولو يكسر اسنانه في تحدي الذرة!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 10:05 صباحاً - شارك الفنان العالمي جيسون ديرولو في تحدى الذرة وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه عى احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر جيسون ديرولو، في الفيديو، واضعا الذرة في مثقاب، محاولا أن يأكله بعد تشغيل المثقاب، وفي نهاية الفيديو يظهر على ما يبدو كسر في أسنانه، ولكن لا يُعرف إلى الآن ما إذا كان ذلك مجرد مزحة أم حقيقة.

وقد حذر جيسون ديرولو متابعيه من خطورة التحدي كاتبا: “لا تجربوا ذلك”.