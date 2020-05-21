هازال كايا :كيفانش تاتليتوغ نعمة من الله بالنسبة لي

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة التركية ​هازال كايا​ أن الوحيد الذي يسأل عنها من بين المشاهير بعد انتشار ​فيروس كورونا​ هو زميلها ​كيفانش تاتليتوغ​.

وأشادت هازال بـ كيفانش لأنه “صديق حقيقي بوسط تغلبه المصالح” كما وصفت وتابعت: “من النادر أن تحظى بصديقٍ حقيقي لمدى العمر في الوسط الفني التركي، كيفانش تاتليتوغ نعمة من الله بالنسبة لي”.

وأضافت: “لو لدي أخ لمَ ليهتم بي كما يفعل كيفانش الذي يتواصل معي أحيانًا بشكل يومي، لا يمكنكم تخيّل صفاته الإنسانية النبيلة وكيف يقدر الأشخاص في حياته ويهتم بهم ويعاملهم وكأنهم أولاده”.

وتابعت هازال التي قاسمت كيفانش بطولة مسلسل “العشق الممنوع”منذ ١٠ سنوات: “يقول لي أنتِ أختي الصغيرة، لكنه يجعلني أشعر بذلك ولا يكتفي بالكلام فقط”.

ويعتبر كيفانش هازال صديقته المقربة كذلك وكان اختارها بالمفاضلة بينها وبين ​بيرين سات​.

كلام هازال جاء في تصريحات صحافية.