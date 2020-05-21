متابعة بتجـــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية، التي تتلقاها من متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ وأشارت نادين إلى أن هذه التعليقات تشعرها بقيمة المحبة والدعم الدائم لها، من جميع الذين يحبونها.
وغرّدت نادين عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “كتير بفرح لما بشوف شو بتكتبولي بس الشعور يلي بحسوا بس تدعولي شعور ما بقدر اوصفه لانه الدعوة من حدا ما بعرفه شخصياً الها قيمة اكبر وكتير بتأثر فيني بحس حالي محاطة بصلواتكم ودعواتكم وين ما كنت شكراً وربنا يعطيكم على قد دعواتكم الي واكتر بحبكم”.
جدير بالذكر أن نادين نجيم تنشغل في الفترة الراهنة بتصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي كان مقررًا أن تخوض من خلاله السباق الدرامي لرمضان 2020، وتم تأجيله لعدم الانتهاء من تصويره بسبب فيروس كورونا المستجد.مسلسل “عشرين عشرين” هو العمل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.
مسلسل “عشرين عشرين” هو العمل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم لمحبّيها: “أنا محاطة بصلواتكم ودعواتكم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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