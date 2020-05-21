نادين نجيم لمحبّيها: “أنا محاطة بصلواتكم ودعواتكم”

متابعة بتجـــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية، التي تتلقاها من متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ وأشارت نادين إلى أن هذه التعليقات تشعرها بقيمة المحبة والدعم الدائم لها، من جميع الذين يحبونها.

وغرّدت نادين عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “كتير بفرح لما بشوف شو بتكتبولي بس الشعور يلي بحسوا بس تدعولي شعور ما بقدر اوصفه لانه الدعوة من حدا ما بعرفه شخصياً الها قيمة اكبر وكتير بتأثر فيني بحس حالي محاطة بصلواتكم ودعواتكم وين ما كنت شكراً وربنا يعطيكم على قد دعواتكم الي واكتر بحبكم”.