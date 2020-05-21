في الاحتفال بعيد ميلاده.. عادل إمام: “تباعد إيه وكمامات إيه”

متابعة بتجــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قال النجم عادل إمام إنه احتفل بعيد ميلاده الـ80 مع أحفاده وأولاده وأصدقائه المقربين.

وأضاف مازحًا: “تباعد إيه! وكمامات إيه! يوم المحبة هتلاقي أصدقائي المحبين ليا، وبنضحك وننبسط”.

وعن مسلسله “فلانتينو” الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني الحالي قال: “شهادتي في مسلسل فلانتينو مجروحة، ولكن أرى أنه عمل جيد. ولا أعتقد أنني سأشارك في أعمال سينمائية.. السينما الآن بعافية شوية».

وواصل: “الشعب المصرى عمره ما اكتأب، ولو اكتأب بيقول نكتة. إحنا مش بنكتئب إحنا بنضحك.. وإحنا صناع البهجة والضحكة والتفاؤل”.

يذكر أن الزعيم عادل إمام قد غاب العام الماضي عن دراما رمضان بعد أن أجل مسلسل “فلانتينو” لعدم الانتهاء من تصويره، وهو ما جعله ينتهي من التصوير مبكراً ليحجز موعد العرض كأول مسلسل يعرض في رمضان.