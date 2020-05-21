بالفيديو – أحمد زاهر: “كلهم عايزين يقتلوني”

متابعة بتجــــــــرد: استضاف الإعلامي وائل الإبراشي الفن أحمد زاهر والمخرج محمد سامي في برنامجه “التاسعة” الذي يقدم على القناة الأولى في التلفزيون المصري.

وفي البداية داعب الإبراشي الفنان أحمد زاهر قائلاً: “من أول ما أعلنا إنك هتطلع معانا والناس بتطالبني أثأر منك”، مضيفاً: “لأول مرة إعجاب مصحوب باللعنات على السوشيال ميديا”.

ورد زاهر: “كلهم عاوزين يقتلوني ينفع كده، أنا في حماك يا أستاذ وائل، كل يوم يجيلي رسايل هنجيبك يا فتحي، كأني عايش في حقيقة”.

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وأضاف زاهر: “عملت أدوار كتير ونجحت بس أول مرة ألمس النجاح والبريق ده، أول مرة أشوف الناس بتتوحد مع مسلسل بالشكل ده من أيام المال والبنون وليالي الحلمية، نجاح مذهل”.

وكان زاهر كشف منذ أيام عن تلقيه مكالمات على هاتفه الخاص تتوعده وتهدده بالانتقام بسبب شخصية فتحي في مسلسل “البرنس” الذي يجسد فيه الشر بكل ما يعنيه وكان تفاعل الجمهور كبيراً.