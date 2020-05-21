بالفيديو – رجاء الجداوي تفقد الوعي وتهاجم فيفي عبده

متابعة بتجـــــــــرد: وقعت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أمس (الثلثاء) ضحية لمقلب الفنانة فيفي عبده في برنامج “خلي بالك من فيفي”، حيث انتابتها حالة من الرعب والخوف بسبب إطلاق الألعاب النارية بمنزل فيفي عبده، وانفعلت قائلة: “أنا عايزة أمشي… أنا معرفش إيه اللي جابني، أنا مش قادرة أقعد”.
وهاجمت رجاء الجداوي زميلتها فيفي عبده بعد توجيه الاتهام لها بأنها وراء سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بفيفي، قائلة: “يا فيفي أنا ما ينفعش اتعامل بالطريقة دي”.
وخلال الحلقة أصيبت الجداوي بحالة إغماء وهو ما أفشل مقلب فيفي عبده.
وصاحت فيفي عبده في وجه رجاء الجداوي لإفاقتها قائلة: “يا نهار أسود ومنيل.. يا رجاء ده مقلب.. ده مقلب.. خلي بالك من فيفي”.
ودخلت الفنانة رجاء الجداوي فى نوبة بكاء هيستيري، معاتبة فيفي قائلة: “كده يا فيفي.. أنا ورثتك من خالتي تحية.. ينفع تعملي معايا كدة”.
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