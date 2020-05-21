ياسمين صبري مُتّهمة بالمجاهرة بالإفطار لهذا السبب

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري التقطت لها في كواليس مسلسل “فرصة تانية” ولفتت من خلالها أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيها وهي ترتدي فستان الزفاف وتجلس إلى جانب المخرج مرقس عادل. واللافت أنها كانت تحمل سندويتش وتتناول وجبة طعام. وتفاعل مع الصورة عدد كبير جداً من المتابعين وتعرضت بسبب ذلك لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من هؤلاء في هذا مجاهرة بالإفطار. ومما جاء في التعليقات: “مجاهرة بالافطار ما شاء الله عمار يامصر” و”تأكل في نهار رمضان يالطيف” ولفت آخرون إلى أنه ربما تم تصوير المشهد قبل حلول شهر الصوم.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق بعدما أعلنت أنه تم اجتزاء كلامها في حلقتها من برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وجاء هذا في لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي حيث أكدت أنها ردت على السؤال عما تحبه في شخصية زوجها بالقول إنها معجبة بكل صفاته وبطموحه وثقته بنفسه وقوة شخصيته لافتة إلى أنه سيد الرجال وأنه يضحكها. وتابعت أنها فوجئت بأخذ رامز الجزء الأخير من كلامها.