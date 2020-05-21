محمود العسيلي ينفعل بعد اتهامه بعلاقة "غير سوية" مع زوجته قبل الارتباط

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق المطرب المصري محمود العسيلي على أزمة الفيديو الشهير الذي انتشر الفترة الماضية أثناء رفضه التقاط صورة لأحد المعجبين، حيث قام بنهره والانفعال عليه بشكل تسبب في استياء شريحة كبيرة من الجمهور.

وقال العسيلي خلال الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "شيح الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي قائلًا: "كنت في حفل غنائي وطلب شخص الحصول على صورة وكان من منظمي الحفلة المتواجدين أمام المسرح مباشرة لأنه من المنظمين وألح على في طلب التصوير أثناء الحفل بشكل استفزازي".

وأضاف العسيلي: "كان من المفترض أن يقوم بطلب التصوير بعد انتهاء الحفل ولكنه أصر على الحصول على صورة أثناء الحفل هذا الأمر أزعجني، شرف ليا إن أي حد يتصور معايا ولكن هذا الشخص من المنظمين وكان من المفترض أن يحافظ على النظام في الحفل وقلت له إنت معاك واسطة عشان إنت من المنظمين ولا إيه".

وردًا على شائعة وجود علاقة غير سوية مع زوجته قبل زواجهما، انفعل العسيلي بشكل كبير على "شيخ الحارة"، قائلًا: "ملكش دعوة دي مراتي واسكت بدل لما أجيلك أمسك في زمارة رقبتك".

وأضاف أنه سافر مع زوجته لعدة أماكن منها إسبانيا وفرنسا وتركيا ولبنان بدون زواج وحينها كانا أصدقاء فقط.

وعلق المطرب محمود العسيلي على اتهامه بالغرور وعدم الرد على صحفيين يتواصلون معه هاتفيًا، مؤكدًا أنه يحترم كل شخص يتابع عمله بشكل منضبط.

وأضاف العسيلي: "لا أرد على إعلاميين أو صحفيين في التليفون، فمن يريدني يتواصل مع مدير أعمالي أو يرسل على الإيميل الخاص بي، فهي حياتي الشخصية، من حقي عدم الرد في أي وقت".

من جانبه، تأثر المطرب محمود العسيلي، أثناء حديثه عن والده الراحل وابنه «علي».

وقال: "ابني مش بعيد عني، ومتواجد في حياتي بشكل دوري، وفكرة إني مش بصحى كل يوم الصبح أشوفه تؤثر علي، وابني عنده 10 سنوات وعلاقتي متحضرة بيني وبين والدته"، مضيفًا: "يا علي أنا في ضهرك وسندك وربنا ميحرمنيش منك".

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وفي حديثه عن والده الراحل قال العسيلي: "ربنا يرحمه ويغفر له وكان مؤثر في حياتي تعلمت منه حاجات كثيرة وأثناء حديثي عن والدي عيني تدمع وكان راجل عظيم".

ووجه شيخ الحارة حديثه إلى المطرب محمود العسيلي، قائلًا: "إنت معاك واسطة بقالك 3 سنين بتعمل أغنية إعلان بنك مصر. هو مفيش غيرك، في ناس بتعرف تكسر الدنيا وتحقق نجاحات، ومدحت صالح نجح السنة اللي فاتت ومجاش السنة دي".

ورد محمود العسيلي: "أنا اللي بعمل الأغاني دي يا شيخ الحارة".

ليقاطعه شيخ الحارة قائلًا: "أنا عارف وسطتك، وهي مخرج الإعلان هشام فتحي".

وتابع محمود العسيلي: "إحنا بنكسر الدنيا بأغنية الإعلان، وبنك مصر بيثق في محمود العسيلي ويسندون لي مشروع أغاني إعلانات البنك ولم نخذلهم منذ 3 سنوات".

وقال المطرب محمود العسيلي تعليقًا على أزمة فيروس كورونا: "نحن نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية".

وأضاف العسيلي: "لا أقول إن فيروس كورونا غير موجود، وهو فيروس خطير بالفعل، ولكن أتحدث عن حجم الخوف والهلع الرهيب غير المبرر حول انتشار الفيروس في كل أنحاء العالم".

وأكمل محمود العسيلي: "الناس كلها عندها حالة من الرعب في مختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، و4 مليار نسمة متواجدة في البيت".

ولفت: "مصر تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بحكمة، والإدارة الرشيدة تجلعنا فخورين بالحكومة المصرية".