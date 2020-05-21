المذيع السعودي محمد الطميحي يغازل زوجته على الهواء.. شاهدي رد فعلها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المذيع السعودي محمد الطميحي المذيع في قناة العربية زوجته الإعلامية السعودية رشا خياط، التي تعمل في ذات القناة وتقدم برنامج "صباح العربية"، بمغازلتها على الهواء، واصفًا إياها بالنجمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر البرنامج لتقييم نجمات دراما رمضان 2020، الأمر الذي جعله يتخلى عن الإجابة ويختار زوجته نجمة العام.

وفي التفاصيل، فقد كانت المذيعتان مروة فهمي ورشا خياط، تتحدثان مع محمد الطميحي من خلال توجيه سؤال له، فقالت الإعلامية مروة فهمي، في سؤالها: "من هي نجمة دراما رمضان لهذا العام؟"، فقال الطميحي: "لا أعرف أهم نجمة في دراما رمضان، لكن أعرف أن في نجمة في صباح العربية، اسمها رشا خياط".

ولم تجد رشا خياط رد فعل حيال هذا الموقف سوى الابتسامة مع حركة خفيفة في مكانها دلت على خجلها بعد هذه المغازلة، فيما واصلت مروة فهمي حديثها قائلًة: "يا سلام.. طبعًا رشا خياط هي زوجة محمد الطميحي وده توضيح لكل الناس اللي ما تعرف"، وسط تبادل الضحكات.

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الطريف أن محمد الطميحي لو يوقف الغزل عند حدود المداخلة المتلفزة، بل تخطى الأمر لمشاركته مقطع الفيديو الخاص بمداخلته وجدد مغازلته لزوجته رشا خياط من خلال أبيات شعرية قالها نزار قباني، فكتب الطميحي: "لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي .. أن الرجال جميعهم أطفالُ .. إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجًا .. قزماً على كلماته يحتالُ .. فإذا وقفت أمام حسنك صامتًا .. فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ RK #نزار".

وتفاعل المتابعون مع تغريدة محمد الطميحي، فكتبت الإعلامية هناء الركابي قائلة: "الله يحفظكم لبعض يا رب من أرقى وأجمل الشخصيات التي عرفتها في حياتي أم يوسف وأبو يوسف (وحشتوني)"، بينما قالت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز: "والصمت في حرم لباقتك وجمال كلماتك جمال... الله يحفظكم لبعض. اجمل ثنائي".

والإعلامية رشا خياط هي سعودية الجنسية وتقدم برامجا في قناة العربية، عملت بـ"العربية دوت نت"، وشاركت في تقديم برنامج "صباح العربية" إضافة إلى أنها محررة إخبارية وتقدم نشرات الأخبار، ودرست الصحافة في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

أما محمد الطميحي فهو سعودي الجنسية ومقدم برنامج "صناعة الموت" على قناة العربية، وعمل في إذاعة المملكة من الرياض خلال عامي 2000 و2002، ثم مذيعًا في "إم بي سي إف إم" كما ساهم بتأسيس بانوراما إف إم وهو حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود، تزوج زميلته في قناة العربية رشا خياط عام 2012 وله منها ابن يسمى "يوسف".