شكرا لقرائتكم أحباء "الزعيم" أهدوه هذه الأغنية بعيد ميلاده الثمانين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الفنان المصري عادل إمام، المعروف بلقب "الزعيم" هدايا بالعشرات لمناسبة عيد ميلاده الثمانين اليوم الأحد، فقد ولد في 17 مايو 1940 بقرية "شها" في محافظة الدقهلية، ونشأ وترعرع في أسرة بسيطة الحال، ثم سار في طريق صعب، تدرج فيه حتى أصبح نجما معروفا على مستوى دولي.
بين الهدايا التي تلقاها، أغنية بعنوان "الأول" وهي جديدة أنتجتها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، وفيها لقطات من أعماله المتنوعة، مرفقة بصوت غنائي، ونشر الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، كلماتها في حسابه "الفيسبوكي" اليوم، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني وألحان محمود العسيلي، وتوزيع هاني ربيع، وغناء محمد كيلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر أحباء "الزعيم" أهدوه هذه الأغنية بعيد ميلاده الثمانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.