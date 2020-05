شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على الموسم الثانى من مسلسل The Politician القادم يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول أربع صور من الموسم الثانى لـ مسلسل The Politician، القادم إلى المنصة فى 19 يونيو المقبل، على أن يتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تطرح دفعة واحدة على منصة البث، وحصل المسلسل على تقييم وصل إلى 7.5 على موقع imdb، المسلسل من إنتاج وإخراج ريان ميرفي.



ويدور مسلسل The Politician حول طالب في مدرسة سانتا باربرا يدعى بايتون هوبارت الذى يقرر أن يقدم للترشح للرئاسة الذى كان يحلم القيام به منذ سن السابعة، لكن أولاً سيتعين عليه الانتقال إلى مشهد سياسي أكثر غدرا، وهو الانتقال إلى مدرسة القديس سيباستيان الثانوية.

ومن بطولة جوينيث بالترو، بن بلات، بوب بلابان، بنيامين باريت، لوسي بوينتون، ديفيد كورنسويت، زوي ديوتش، لورا دريفوس، ثيو جيرمين، راهن جونز، جيسيكا لانج، ديلان مكديرموت.

بالإضافة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.