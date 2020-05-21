خاص| رئيس الرقابة: لم تتقدم أفلام للعرض في عيد الفطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أكد الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أن الجميع ملتزم بقرار إغلاق دور العرض، ولا يوجد أفلام ستعرض في عيد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات لـ"الخليج 365": "لا يوجد لدى الرقابة أي أفلام جاهزة للعرض ضمن موسم عيد الفطر".

وأشار إلى أنه لم تتقدم أي شركة إنتاج بأفلام جاهزة للعرض إلى جهاز الرقابة.

وما زالت دور العرض السينمائي مغلقة ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.