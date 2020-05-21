مبادرة مميزة لمكافحة كورونا تفتتحها جوليا روبرتس

ميرنا وليد - بيروت - تفتتح النجمة العالمية ​جوليا روبرتس​ اليوم مشروعاً وهو عبارة عن تحويل صفحات المشاهير إلى منصات لنشر الحقائق الطبية والترويج للأسلوب العلمي في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتلتقي جوليا الطبيب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأميريكي للحساسية والأمراض المعدية.

ويشارك في المشروع مجموعة من المشاهير من بينهم الممثل ​هيو جاكمان​ والمغني ​بوبي براون​ وأيضاً ​بينيلوبي كروز​ و​ديفيد أويلو​ و​سارة جيسيكا باركر​ و​راين ويلسون​ و​شايلين وودلي​.

المبادرة تحمل اسم "باس ذا مايك" أو (مرر الميكروفون) وتنظمها مؤسسة وان كامبين غير الهادفة للربح بهدف تسليط الضوء على "خبراء الصحة والاقتصاد ... لمناقشة سبل استجابة عالمية لجائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم".

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