أيمن بهجت قمر يتعرّض لحادث سير.. والسبب الهاتف!

ميرنا وليد - بيروت - كشف الشاعر المصري ​أيمن بهجت قمر​ تعرضه لحادث سير، بسبب النظر في هاتفه أثناء القيادة، وعدم الإنتباه للطريق.

وطمأن أيمن محبيه على وضعه الصحي، موجهاً رسالة توعية لضرورة الإنتباه أثناء القيادة وعدم النظر في الهاتف، وكتب في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أرجوكوا محدش يبص في موبايله وهو سايق انا خرشمت عربية بنت قاعده في عربيتها وعربيتي اتشلفطت بس الحمد لله جت سليمه انا زي الفل وربنا قدر ولطف واللي ييجي في الريش بقشيش زي ما بيقولوا".

وإنهالت عليه التعليقات من متابعيه، الذين تمنوا له السلامة، ومنها: "قدر الله وما شاء فعل حمدالله على سلامتك وسلامتها"، و"حمدلله على سلامتك وربنا يعوض عليك.



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