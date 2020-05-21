مكسيم خليل يستفز زوجته.. وهل طردته من البيت؟ بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إستفز الممثل السوري ​مكسيم خليل​، زوجته الممثلة السورية سوسن أرشيد، بأدائه لشخصية "غسان" في مسلسل "​أولاد آدم​"، الذي يعرض حالياً في رمضان، وتساءلت إن كان مكسيم شخص جيد بعد هذا الأداء المستفز في المسلسل.

ونشرت أرشيد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لمكسيم من المسلسل، وعلّقت: "بعد كل حلقة بدّي شي ساعة لأقنع نفسي إنو مكسيم حباب وهاد تمثيل وحرام ما لازم اشحطو برا البيت"، وذلك تعبيراً عن الشخصية السلبية التي يجسدها في العمل.

بدوره رد مكسيم، قائلاً: "اتواسطولنا يا جماعة عند المدام. أنا والشنتاتي عالباب".

يُذكر أن المسلسل من بطولة ماغي بو غصن، مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

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