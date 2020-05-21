تراند اليوم : الفتوة حلقة 28 – ياسر جلال يحصل على الكنز.. ويُنفذ خطة الإنتقام

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال ذهاب الفتوة الأعور الفنان مجدى فكرى ليحضر فضل الفنان محمود عبد الحافظ فتوة العربجية إلى حسن الجبالى ليبدأ حسن في وضع خطة العودة إلى الجمالية وإعادة الذهب المعروف بـ”كنز الدم” الذى سرقه المعلم سيد اللبان فتوة المذبح الفنان رياض الخولي.

وبالفعل نجح حسن في الحصول على الذهب.

كما ظهرت حسيبة زوجة الفنان أحمد خليل والد ليل الفنانة مى عمر وشقيقها عزمي الفنان أحمد صلاح حسني وتجسد دورها الفنانة عايدة رياض التى اختفت بعدما قتلت أحباب والدة “ليل” لتقوم ليل بالانتقام منها والهجوم عليها..

فيتدخل عزمي ويحبس شقيقته ويعتدي عليها بالضرب.

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وقام سيد اللبان بزيارة عزمى فاستغاثت به “ليل” لينقذها من شقيقها عزمي وساومته على أن تعود إلى عصمته مقابل أن يقتل حسيبة.

وانتهت الحلقة بذهاب أحد رجال عزمي إليه يحذره من أن الفتوة الملقب بالحاج أحمد وتقوم بهذا الدور الفنانه فريده سيف النصر تجمع الفتوات للهجوم على الجمالية لصالح حسن الجبالى الذى مازال على قيد الحياة ولكن عزمي يرفض تصديقه قائلا “حسن الجبالي مات”.

مسلسل الفتوة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة ومن بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..