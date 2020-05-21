“الجوكر” ينتظر مولوده الأوّل من الممثلة روني مارا

متابعة بتجـــــــــرد: كشف موقع “إنسايدر” عن انتظار الممثل الأميركي خواكين فينيكس (45 عاماً) وخطيبته الممثلة روني مارا (35 عاماً)، مولودهما الأوّل معاً. وقد تكون مارا حاملاً في شهرها السادس، وتُخفي ذلك بارتداء ملابس فضفاضة. وأشار المصدر إلى أن الثنائي يوجدان في الحجر المنزلي في لوس أنجلس انتظاراً لموعد الولادة.
ويُذكر أن خواكين تعرّف إلى مارا عام 2013 بعد عملهما معاً في فيلم “her”، قبل أن يرتبطا بعده بأعوام ويعلنا خطبتهما أيضاً عام 2019، ليصبحا من أبرز الثنائيات الرومنسية في هوليوود.
وخطف الثنائي الأنظار في بداية العام الجاري بعد ظهورهما سويّاً في حفل جوائز الأوسكار 2020 والتي فاز بها خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “جوكر”، وساندته روني فينيكس في حفل الجوائز وكذلك في حفل “غولدن غلوب”، وظهرا بأكثر من لقطة عفويّة ورومنسيّة في الحفلين.
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