محمود العسيلي عن تامر حسني: هو أكبر واحد فينا وتأثيره كبير في الجيل الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب الفنان المصري محمود العسيلي عن محبّته الكبيرة للنجم المصري تامر حسني.

وقال العسيلي خلال لقاء لبرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن تامر حسني له تأثيرًا كبيرًا على الجيل الجديد، وأضاف: “شايفو إن أكبر واحد فينا”، واختتم كلامه بالقول: “ليه معزة كبيرة.. أنا بحبه جدًا جدًا”.

من جانبه شكر تامر حسني، مواطنه محمود العسلي على كلامه عنه ونشر فيديو اللقاء عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام” وأرفقه بتعليق جاء فيه: “يا حبيبي يا عسيلي دانا اللي بموت فيك والكلام دا ميطلعش غير من شخص قلبه جميل”.

وتابع تامر: “ألف شكر يا فنان يا كبير ومليون مبروك نجاح كل أغانيك وإعلاناتك الجميلة”.