تعرف على قواعد محمود حميدة لقبول عمل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال الفنان محمود حميدة، إنه يتعامل مع كل الأفلام المعروضة عليه بطريقة واحدة، ألا وهي جودة السيناريو أولا.
وأضاف الفنان محمود حميدة خلال حلوله ضيفا على برنامج mbc trending، ليتحدث عن كواليس مشاركته في فيلم الخيال العلمي "الغسالة"، أنه يسأل المخرج عما يريده منه بالضبط .
وتابع حميدة: "الأول أشوف السيناريو.. وبعد كده أشوف المخرج عاوزني أنا تحديدا في السيناريو ده ليه؟ إذا مجاوبش على السؤال ده مبشتغلش معاه ولو مقالش إجابة تقنعني مبشتغلش معاه".
وقال حميدة عن تعاونه مع المخرج عصام عبد الحميد الذي يخوض تجربة الإخراج لأول مرة من خلال فيلم "الغسالة": "حسيت إني بتعامل مع مخرج كبير، وسعيد إني أتعاون مع المخرج الصغير الكبير جدا عصام عبد الحميد".
ويشارك في الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.
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