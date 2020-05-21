تراند اليوم : فنان مصري شهير يكشف سرا مثيرًا عن مقتل فنانة شهيرة على يد رجل أعمال كبير

كشف فنان مصري شهير سرا طريفا عن مقتل مطربة شهيرة على يد رجل أعمال كبير.

وقال الفنان عباس أبو الحسن في تغريدة: خالد النبوي بيقول لطليقته في مسلسل " لما كنا صغيرين " : في حد يتفق علي جريمة قتل علي واتس آب ؟

وأضاف ساخرا: أيوة يا خالد يا صديقي فيه.. هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري .. هه! إيه تاني ؟

وكانت التحقيقات أثبتت اتفاق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم قبل أن يفرج عن "مصطفى" بعفو صحي.

