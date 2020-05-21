فن ومشاهير

تراند اليوم : فنان مصري شهير يكشف سرا مثيرًا عن مقتل فنانة شهيرة على يد رجل أعمال كبير

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كشف فنان مصري شهير سرا طريفا عن مقتل مطربة شهيرة على يد رجل أعمال كبير.

وقال الفنان عباس أبو الحسن في تغريدة: خالد النبوي بيقول لطليقته في مسلسل " لما كنا صغيرين " : في حد يتفق علي جريمة قتل علي واتس آب ؟

وأضاف ساخرا: أيوة يا خالد يا صديقي فيه.. هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري .. هه! إيه تاني ؟

وكانت التحقيقات أثبتت اتفاق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم قبل أن يفرج عن "مصطفى" بعفو صحي.

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