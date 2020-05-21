تراند اليوم : أفتح التلفزيون بكرة بعد الفطار و إتفرج علي تفاصيل ملحمة ” البرث ” لشهداء الجيش

نجح المخرج بيتر ميمي في تقديم مسلسل “الاختيار” خلال الموسم الرمضاني 2020 بصورة لفتت انتباه الشعب المصري الذي أجمع ‏على بطولة أصحاب القصص المقدمة خلال المسلسل.‏

من جانبه نشر ميمي عبر حسابه على facebook، رسالة قال فيها: “رجاء اللي يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش ‏على حلقة بكرة حلقة 28، انا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللي حصل”.‏

تابع بيتر ميمي: “بس في نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف إنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لأخر ‏نفس، تحية لمنسي ورجالة منسي وأهلهم اللي استحملوا فراقهم أو إصابتهم”.‏

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الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.‎