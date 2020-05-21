تراند اليوم : أفتح التلفزيون بكرة بعد الفطار و إتفرج علي تفاصيل ملحمة ” البرث ” لشهداء الجيش

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نجح المخرج بيتر ميمي في تقديم مسلسل “الاختيار” خلال الموسم الرمضاني 2020 بصورة لفتت انتباه الشعب المصري الذي أجمع على بطولة أصحاب القصص المقدمة خلال المسلسل.
من جانبه نشر ميمي عبر حسابه على facebook، رسالة قال فيها: “رجاء اللي يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة حلقة 28، انا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللي حصل”.
تابع بيتر ميمي: “بس في نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف إنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لأخر نفس، تحية لمنسي ورجالة منسي وأهلهم اللي استحملوا فراقهم أو إصابتهم”.
الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.