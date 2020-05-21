تراند اليوم : عاجل بالصور – أيمن بهجت قمر يتعرض لحادث سير

تعرض المؤلف أيمن بهجت قمر لحادث بسيارته، وحكى لمتابعيه ما حدث معه ليحذرهم.

كتب قمر عبر حسابه على Facebook موجها تحذيره للجميع، موضحا أنه بسبب انشغاله بالنظر في هاتفه المحمول، تعرض لحادث مع سيارة كانت تقودها فتاة، أدى إلى تهشم السيارتين.

حمد أيمن بهجت قمر الله على أن الحادث مر بسلام ولم يحدث شيء سوى تعرض السيارة للتلف.

يشار إلى أن أيمن بهجت قمر يعرض له في رمضان 2020 مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، ‏وهدى ‏المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

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تدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع ‏مغامرة ‏ومفاجآت‎.‎