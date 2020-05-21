تراند اليوم : مرات الاب .. تعالو أسمعو كلام دينا الشربيني عن علاقتها بأولاد عمرو دياب – فيديو

أكدت الفنانة دينا الشربيني أنها من اختارت اسم “رقية” في مسلسل “لعبة النسيان” وليس عمرو دياب كما قيل إنه اختاره لأنه اسم والدته.

قالت دينا في تسجيل صوتي مع برنامج MBCTrending إنها تحب هذا الاسم كثيرا وعندما كانت تتناقش مع تامر حبيب عن المسلسل، عرضته عليه وهو أعجب به، وبعدها أخبرت عمرو دياب الذي سعد باختيارها هذا الاسم، مؤكدة أنها تحب والدة عمرو وكانت تتمنى أن تراها من حكاياته عنها.

وكشفت دينا أنها لم تتدخل العام الماضي أو تختار اسم “نور” لشخصيتها في مسلسل “زي الشمس” لقربها من “نور” ابنة عمرو دياب، موضحة أنها تحبها كثيرا وقريبة منها جدا، لكن العام الماضي المخرجة كاملة أبو ذكري هي من اختارت الأسماء.

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وأكدت دينا الشربيني أن علاقتها بأولاد عمرو دياب جميعا نور وجنا وكنزي وعبد الله جيدة للغاية قائلة: “إحنا الخمسة قريبين من بعض جدا”.

ينتمي مسلسل “لعبة النسيان” لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.