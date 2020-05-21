تراند اليوم : بالصور – الظهور الاول لـ ” حفيد محمود ياسين ” ممثل موهوب

يشارك الفنان الشاب محمود ياسين في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “الفتوة” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ويعرض عبر قناة “الحياة”.

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كشف ياسين كواليس اختياره للدور، موضحا أنه لم يعرض عليه أعمال جديدة حتى مطلع العام الحالي، فتوقع أن يكون خارج الموسم الرمضاني، لكن تم اختياره للمسلسل في يناير الماضي، وبقراءة الدور وجده مناسبا وجديدا عليه، كونه لا يزال في بداية مشواره الفني.

وأضاف: “كنت خلاص توقعت إن مفيش حاجة جيالي في رمضان، أول ما عرفت اتبسط جدا.. قرأت الدور لقيته حلو.. حتي كنت مسافر فرجعت مخصوص عشان اجهز نفسي”.

وعن استعداده للدور، أوضح ياسين أنه قرأ كثيرا عن الحقبة الزمينة التي يدور فيها المسلسل، سواء عن سلوكيات الناس وقتها أو شكلهم وطريقة معيشتهم، لذلك قام بتغيير شكله ليتناسب مع أجواء تلك الفترة، مضيفا: “الشخصية مختلفة.. خاصة إن إنا لسه في بداياتي فا في مغامرة إن إنا ابدأ بيها”.

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أشاد الممثل الصاعد بكواليس المسلسل، لافتا إلى أن أغلب المشاهد تجمعه بالفنان القدير رياض الخولي وكذلك ليلى زاهر، قائلا: “وليا مشهد مع الأستاذ ياسر جلال هو شخصية جميلة وراجل محترم.. مفيش حد قابلته في المسلسل ده ومكنتش مرتاح معاه”.

وعن تقييمه لهذه التجربة الجديدة، قال ياسين: “شايفها تجربة مهمة جدا وهتحدد حاجات كتيرة لأن فيها مخاطرة.. يا هتفرق معايا بطريقة ايجابية يا بطريقة سلبية لأن الدور مختلف والزمن، والدور لسه هيزيد في الحلقات الجاية ومكمل لآخر المسلسل”.

أوضح ياسين أن أسرته تتابع المسلسل بالتأكيد، ولديهم ردود فعل إيجابية على أدائه والعمل ككل، مضيفا: “الأسرة متابعة المسلسل أكيد.. جدي كلمني وأبويا كان بيتفرج وجدتي ومبسطوين جدا يارب أكون قد ثقتهم فيا”. أما عن مشاركة والده السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين في الموسم الحالي بمسلسل “ونحب تاني ليه”، فأكد ياسين جونيور أنه يعتبر المسلسلين بمثابة عمل واحد ويتمنى نجاح كليهما، ليضيف ساخرا: “مكنتش أحب أنزل أنا وأبويا منافسين”.

المصدر – FilFan