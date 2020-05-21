نتنياهو يتوعد خامنئي بعد نشره كاريكاتور عن زوال اسرائيل!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:01 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن أي نظام يهدد بتدمير إسرائيل يواجه خطرا مماثلا.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو بحسابه عبر “تويتر” تعليقا على رسم كاريكاتوري نشر بالموقع الإلكتروني، للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يحل الجمعة.

وصور الرسم الذي نشره خامنئي، الأربعاء، احتفالا مفترضا بتحرير القدس الشرقية المحتلة، حيث يظهر في محيط المسجد الأقصى جنود فلسطينيون وأعلام فلسطين، ورايات تنظيم “حزب الله” اللبناني، وصور رموز شيعية، بينها المرشد الإيراني الراحل آية الله الخميني.

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وأعلى الرسم، كتبت عبارة “فلسطين ستكون حرة” و”الحل النهائي: المقاومة حتى الاستفتاء”.

وكتب نتنياهو معلقاً: “تهديد خامنئي بتنفيذ الحل النهائي ضد إسرائيل يذكر بخطة الحل النهائي الخاصة بالنازيين لتدمير الشعب اليهودي”.

وأضاف “عليه (خامنئي) أن يعرف أن أي نظام يهدد بتدمير إسرائيل يجد نفسه في خطر مماثل”.