شاهد.. مذيع العربية محمد الطميحي يتغزل بزوجته على الهواء!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:01 صباحاً - تغزل مذيع قناة العربية الاخبارية محمد الطميحي بزوجته وزميلته في القناة رشا خياط أثناء حلقة الامس من برنامج “صباح العربية”.

جاء ذلك أثناء رد محمد الطميحي على سؤال حول رأيه في أهم نجمة في دراما رمضان لهذا العام، وجهته له زميلته في القناة مروة فهمي التي كانت برفقة زوجته المذيعة السعودية رشا خياط.

وقال الطميحي: ”لا أعرف أهم نجمة في دراما رمضان، لكن أعرف أن في نجمة في صباح العربية، اسمها رشا خياط“.

وقالت الإعلامية المصرية مروة فهمي بعد تعليق الطميحي المفاجئ: ”يا سلام.. طبعا هي زوجة الطميحي لكل الناس، التي لا تعرف….“.

ولاحقا علق الطمحي الذي تزوج زميلته في قناة العربية رشا خياط عام 2012، على مقطع الفيديو بعد نشره على حسابه بقصيدة “الى تلميذة” من شعر نزار قباني كاتبا: “لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي

أن الرجال جميعهم أطفالُ.. إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجاً.. قزماً على كلماته يحتالُ.. فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً.. فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ”.