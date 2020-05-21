كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:01 صباحاً - تغزل مذيع قناة العربية الاخبارية محمد الطميحي بزوجته وزميلته في القناة رشا خياط أثناء حلقة الامس من برنامج “صباح العربية”.
جاء ذلك أثناء رد محمد الطميحي على سؤال حول رأيه في أهم نجمة في دراما رمضان لهذا العام، وجهته له زميلته في القناة مروة فهمي التي كانت برفقة زوجته المذيعة السعودية رشا خياط.
وقال الطميحي: ”لا أعرف أهم نجمة في دراما رمضان، لكن أعرف أن في نجمة في صباح العربية، اسمها رشا خياط“.
وقالت الإعلامية المصرية مروة فهمي بعد تعليق الطميحي المفاجئ: ”يا سلام.. طبعا هي زوجة الطميحي لكل الناس، التي لا تعرف….“.
ولاحقا علق الطمحي الذي تزوج زميلته في قناة العربية رشا خياط عام 2012، على مقطع الفيديو بعد نشره على حسابه بقصيدة “الى تلميذة” من شعر نزار قباني كاتبا: “لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي
أن الرجال جميعهم أطفالُ.. إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجاً.. قزماً على كلماته يحتالُ.. فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً.. فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مذيع العربية محمد الطميحي يتغزل بزوجته على الهواء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.