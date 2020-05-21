مي العيدان عن بثينة الرئيسي قبل وبعد التجميل: “الله يعز الكويت”

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:01 صباحاً - اثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بتعليقها على صورة متداولة للمثلة العمانية بثينة الرئيسي قبل وبعد خضوعها لعمليات التجميل.

وعلقت مي العيدان على الصورة كاتبة: “بثينه الرئيسي قبل و بعد … تغيرت وايد. . الله يعز الكويت”.

وقد اثار كلام مي العيدان عددا من ردود افعال متابعيها الذين انتقدوا طريقة تعليقها حيث كتبت احدى متابعاتها:”تشتغل بتعبها وموهبتها يعني مو بلاش يكفي انها بنت سلطنة عمان الشعب اللطيف اللي لايعايرون ولا عنصريين تعلموا منهم شوية تصالح مع نفسكم انتي رمضان شوية خففي غل” فيما كتب متابع اخر: “الله يعز ايران اللي سوت لج عمليات تجميل يا مي العيدان”.

يذكر ان بثينة الرئيسي هي ممثلة عمانية تقيم في الكويت ويعرض لها حاليا مسلسل “محمد علي رود” والذي نالت عليه جائزة أفضل فنانة دور ثان ضمن مهرجان نجوم الفن والإعلام في دورته الخامسة بالكويت.