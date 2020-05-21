قمر تستفز متابعيها بصور لها من السرير!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:01 صباحاً - استفزت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها بنشرها مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بثياب النوم في السرير وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وقد اثارت الصور مجموعة من ردود الفعل المتباينة بين من تغزل بجمالها وبين من انتقد ظهورها بصور شبه عارية خلال شهر رمضان.

فقد كتبت احدى متابعات قمر قائلة:”استوقفتني صورتك نعم جميله ولكن هل يليق بانسانه مؤثرة لديها العديد من المتابعين المسلمين والذين يصومون ان تلبس لبس شبه عاري .. على الاقل راعي الجو العام للشهر.. نصيحه من اخت محبه “.

وكانت قمر قد نشرت سابقا مقطع فيديو وصفت فيه بأنها روحانية قائلة: “انا انسانة روحانية كتير..عبالي اعرف اديش رح يعنيلكم هل فيديو ..لو بتفاصيله الصغيرة..ما بتوقع كل البشر صارت بلا مشاعر واحاسيس وقلوبها ميته. برغم كل الظروف والقسوة يلي عشتها بحياتي.. وأصرارهم على انكساري ..ثقتي في رب العالمين..بتعطيني القوة والأمل”.