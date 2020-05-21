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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..دواين جونسون فخور بابنته سيمون.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجم المصارعة والممثل دواين جونسون والشهير بالصخرة عن فخره بابنته سيمون البالغة من العمر ١٨ ، وذلك كونها تحذو حذوه في مجال المصارعة وهو المجال الذي بدأ فيه وحقق شهرة عالمية جعلته يحمل لقب الصخرة وهو الباب الذي فتح له المجال للدخول إلي عالم السينما ونشر موقع الديلي ميل عدد من الصور للنجم وابنته.
من جانب أخر تم تأجيل فيلم دواين جونسون Jungle Cruise، من 24 يوليو من العام الجارى 2020، إلى 20 يوليو من عام 2021، وذلك بسبب تفشى فيروس كورنا الذى أدى إلى إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".
الفيلم بطولة إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز وغيرهم من النجوم العالمين، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.
فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة، العمل من إنتاج 20th century.
دواين جونسون (1)
دواين جونسون (2)
دواين جونسون (3)
دواين جونسون (4)
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