- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعرض مسلسل "الاختيار" بدون إعلانات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي، إذاعة حلقة اليوم من مسلسل " الاختيار "، للنجم أمير كرارة، بدون إعلانات.
وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي بإسم المتحدة، إن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية و تحديدا الحلقة 28 و التي ينتظرها أحداثها الجميع و لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.
يذكر أن مسلسل "الاختيار"، يعرض قناة ON في التاسعة مساء، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها المتحدة في خدمة القضايا الوطنية المصرية، وإيمانا بأهمية دور القوى الناعمة، وحقق العمل مشاهدات قياسية غير مسبوقة، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار ، وإخراج بيتر ميمى.
مسلسل الاختيار
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدة تعرض مسلسل "الاختيار" بدون إعلانات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.