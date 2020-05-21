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شكرا لقرائتكم خبر عن اللي معاه قرش محيره.. 617 ألف جنيه ثمن حقيبة آشلي أولسون من تصميم "The Row" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن بعض نجمات هوليوود يقمن بصرف الملايين من الدولارات من أجل الوصول لأبهي إطلالة ، ليست كل هذه المبالغ لشراء المجوهرات الثمينة لكن أيضا لبعض قطع الملابس، وواحدة من هؤلاء النجمات هي الممثلة الأمريكية آشلي أولسون ذات الـ ( 33 عاما ) .
التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لآشلي أولسون خارج مكاتب علامة الأزياء الخاصة بها و بشقيقتها ماري كيت أولسون " The Row " في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية حيث كانت تتبادل اطراف الحديث مع احدي اصدقائها ، و كانت آشلي تدخن " السجائر " .
و ما لفت الأنظار أن آشلي أولسون كانت تحمل حقيبة ظهر باهظة الثمن حملت توقيع دار أزياء " The Row " ، ووصل سعرها الي 31990 جنيه إسترليني أي ما يعادل 617 ألف جنية مصري ، وهو بالتأكيد مبلغ ضخم وعلى الرغم من سعرها ، فهي حقيبة يومية تناسب جميع احتياجاتها اليومية.
حقبة اشلي
وتكهن البعض أن ظهور آشلي و هي تدخن بتوتر واضح كان سببه الازمة التي تمر بها شقيقتها ماري كيت أولسون بعد انفصالها ورغبتها في الطلاق من زوجها أوليفيه ساركوزي بعد 5 سنوات من الزواج و الحب ، و كان هذا الخبر صادم للكثيرين و خاصة ان قصة حب الزوجين كانت محط تركيز دائم لوسائل الاعلام الفنية من شتي أنحاء العالم .
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