محمد رمضان يلتقي بنجلته بعد غياب سنين .. أبرز أحداث الحلقة الـ27 من البرنس

تبدأ أحداث الحلقة السابعة والعشرين من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بمواجهة تجمع بين محمد رمضان (رضوان)، وأحمد زاهر (فتحي)، ومحمد علاء (ياسر) أثناء بحثه عن ابنته (مريم) عند الشحاتة، وهو نفس المكان الذى جاءه (فتحى) بعد خداع (كيلانى) له وإعطائه طفلة مزيفة مقابل مبلغ ٢ مليون جنية .



وتتابع الحلقة بإستغراب (فتحي) من وجود محمد مهران (حماده) بصحبة (رضوان)، ولكنه يكشف له أن (رضوان) كلفه بالعمل معه لمعرفة كل تفاصيل حياته هو واشقاءه.

وتستكمل الحلقة بإعتراف (رضوان) لـ (فتحي) بانه عثر على إبنته مريم، يفر (فتحي) واشقاءه

هاربين من المكان المتواجد به (رضوان).

وخلال الحلقة يلتقي (رضوان) بابنته (مريم) دون أن تعلم بتواجده، وذلك من خلال مراقبته لمنزل محمد جمعة (محمود السواق) والذى يرعاها منذ صغرها، وهو ينتظره تحت منزله.

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كما تشهد الحلقة مواجهة (رضوان) لـ (محمود السواق) أثناء ذهابه مع مريم إلى المدرسة، يخبره (محمود) بأنه يعلم عنه كل شىء، ويحكي له بأنه شاهده أثناء قدومه للموقف ولكنه لم يستطع أن يخبره بأن (مريم) بحوزته بسبب شدة تعلقه

بها وحتى لا تغيبه عن عينه بسبب حبه لها، ويذهب (رضوان) بصحبة (محمود السواق) إلى منزله، وبمجرد قدومه تنهار زوجته وتطلب منه ان يتركها ويأتي اي وقت ليطمئن عليها.

يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجدنفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.