مي عمر تخطط لقتل عايدة رياض في الحلقة 28 من الفتوة

عقب شائعة مقتل حسن الجبالي (ياسر جلال) في حي الجمالية، قرر عزمي (أحمد صلاح حسني) اصطحاب شقيقته ليل (مي عمر ) للإقامة في منزل والدها لتكون بجانبه هو وزوجته جميلة (نجلاء بدر ).

تعود حسيبة (عايدة رياض) والدة عزمي والتي تعتقد ليل أنها قاتلة والدتها لمنزل الفتوة عقب حصول ابنها على

اللقب لتتلقاها ليل بالشجار وبمحاولة قتلها مما يثير غضب عزمي ويحبسها في غرفتها.

وتستمر حسيبة في مضايقة ليل إلى أن تقرر الأخيرة الاتفاق مع سيد اللبان (رياض الخولي) على الزواج منه مرة أخرى في مقابل قتله لحسيبة، ويوافق اللبان ويبدأ التخطيط

للمهمة.

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في سياق آخر تحاول شكر ( هنادي مهنا ) إخبار ليل بأن حسن الجبالي مازال على قيد الحياة لكنها تفشل نظرًا لحبسها في المنزل.

كما تبدأ بعض الأقاويل في الانتشار حول سرقة الجبالي للذهب وهو الأمر الذي يرفضه عزمي مؤكدًا أنه قتله بيده.

يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.