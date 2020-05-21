كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على نسبة التصويت لـ أحمد فهمي في استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الخميس 21 مايو2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفنان أحمد فهمي على نسبة تصويت عالية اليوم الخميس 21 مايو 2020، كأفضل ممثل كوميدي في استفتاء الخليج 365 الفني، حيث حصل على عدد أصوات 1352صوت، 3.85 % وذلك خلال الأسبوع الأول من التصويت.

يشارك فهمي في بطولة مسلسل "رجالة البيت" هو وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

حاز المسلسل على نسبة تصويت كبيرة، كأفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الخليج 365 الفني، حيث حصل على عدد أصوات 1888 صوت 4.67% حتى الآن.

ويعرض مسلسل رجالة البيت في تمام الـ6:30 مساء على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحاً والـ3.30 عصراً، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحاً ويعاد في الـ6.15 صباحاً، وينقل على ON في الـ7.45 مساءًا.