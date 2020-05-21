هجوم على هنا الزاهد بعد تعديلها لملامح احمد فهمي بالفوتوشوب !

تعرضت الفنانة هنا الزاهد لهجوم بعد تغييرها ملامح زوجها الفنان احمد فهمي وتحويله لطفل صغير باستخدام الفوتشوب وكتبت تعليقا على الصورة :"هكذا أراه".

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو لإنستقرام بصورة ظهرت من خلالها بشكل جديد تماما عما تعود عليه الجمهور، حيث ظهرت بعد أن قامت بتغير لون شعرها إلي اللون البني وعلقت علي الصورة وقالت "" ما رأيكم بني أم أشقر" ، وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي كان أغلبها يظن أن هنا الزاهد قد أرتدت باروكة وان هذا لم يكن لون شعرها الجديد، والبعض علق بإنها غيرت لون شعرها من أجل دورا جديدا ستبدأ في تصويره خلال الفترات المقبلة .

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وعلقت أسماء شريف منير علي الصورة وقالت "محدد وشك وعينك بجد رهيب مشاء الله ربنا يحفظك"، وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني "حبيته".

يشار إلي ان الفنانة هنا الزاهد قد اعلنت خلال الأيام الماضية إنها تنافس حاليا علي لقب أفضل 100 وجه في العالم والذي يضمن مجموعة كبيرة من نجوم الفن في كافة دول العالم.

وغابت الفنانة هنا الزاهد خلال الموسم الرمضاني الجاري عن المشاركة الدرامية بعد أن خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات مع زوجها الفنان أحمد فهمي والفنان محمد عبدالرحمن ومجموعة من نجوم الكوميديا.