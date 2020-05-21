وفاة نجم شهير عن عمر يناهز 59 عام متاثرا بسرطان الرئة

توفي المطرب العالمي Willie K خلال الساعات الماضية، بعد صراع أستمر لفترة طويلة مع مرض سرطان الرئة وذلك عن عمر يناهز 59 عاما، وتسبب خبر وفاة النجم العالمي حالة من الحزن الشديد بيم أصدقائه وزملائه ومحبيه عبر حساباته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وتحولت الصفحة الرسمية للمطرب العالمي علي موقع التدوينات القصيرة إلي لوحة بها الكثير من الصور الخاصة له التي يدون عليها الكثير من الكلمات التي نعت الفنان الراحل، او مواقفه مع سرطان الرئة وما كان يقوم به من أجل محاربة هذا المرض اللعين .

يشار إلي ان Willie K يعد من أبرز لاعبي موسيقي الجاز والبلوز وله الكثير من الأغاني المميزة التي كان دائما ما يقدمها في حفلاته الغنائية وكان له قاعدة جماهيرية كبير، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية أهمها جائزة الجريمي التي حصل عيلها أكثر من مرة بسبب ترشيح جمهوره ومحبيه لها بعد أعماله المميزة.