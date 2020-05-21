سمير صبري يكشف قيمة أول راتب تقاضاه مع عادل امام قبل 40 عامًا

قال الفنان سمير صبري إن الأدوار التي قام بتأديتها في السينما والبرامج التي قدمها جعلته يحتار في اختيار الأعمال التي يقدمها، ولهذا عندما عرض عليه المخرج رامي إمام دورًا في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام لم يتردد في الموافقة.

أضاف صبري خلال حواره إلى الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أنه قدم مع عادل إمام أفلام عديدة في بدايتهما وكانوا يتسائلون "هل سيأتي اليوم الذي سنرى فيه أنفسنا أبطال الأعمال"؟ وبعد ذلك حدثت مفاجأة حين تم اختيارهما أبطالًا لفيلم "البحث عن فضيحة" وكانت حينها أول ألف جنيه يحصلون عليها نظير بطولة مطلقة لهما في عمل فني.

تابع سمير صبري أنه عُرض عليه "فلانتينو" ويجسد في المسلسل دور إعلامي يتزوج عدة مرات ويقدم النصائح لصديقه عادل إمام كما كان يحدث في فيلم "البحث عن فضيحة" ولهذا كان سعيدًا بالمشاركة في العمل، موضحًا أنه بمجرد مقابلة عادل إمام في المسلسل ضحكا في وجه بعضهما البعض وأحسا أن السنين مرت بسرعة لأن الفيلم كان من 40 عامًا.

أكد الفنان أنه لو لم يجد دورًا جديدًا فلن يقدمه لأنه قدم في الإعلام مثلًا كل ما يشتهيه أي شخص يريد العمل في هذا المجال، سواء ببرنامجه "لغز رحيل السندريلا" الذي كان درسًا لكيفية عمل تحقيق تلفزيوني أو برنامج "كان زمان" الذي كان يقدم روائع الفن في الماضي، مشددًا على أنه الله أعطى له كل شئ تمناه سواء التمثيل أو الغناء أو الإعلام.

أردف الفنان أن السينما الغنائية هي تأريخ للمطرب لأن أفلام محمد فوزي وصباح وشادية ومها صبري وآخرين لازالت تعيش حتى يومنا الحالي، متابعًا أنه ضد اسم "أغاني المهرجانات" بل يرى أن اسمها "أغاني شعبية" على الرغم من أن هناك أصوات شعبية "لطيفة" ولكن السيء هم بعض المؤلفين الذين يقدمون كلمات بذيئة.

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